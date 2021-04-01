Президент Майя Санду уверена в том, что парламент ввел режим чрезвычайного положения с целью отсрочить на какое-то время роспуск парламента, об этом она рассказала в эфире канала Jurnal TV.

Принять экстренные меры в борьбе с коронакризисом предложило правительство, и эта инициатива нашла понимание в законодательном органе. Однако президент осталась этим недовольна. «Пустое решение. В нем не сказано, что означает чрезвычайное положение, как эти меры помогут сократить число случаев заражения COVID-19. Считаю это попыткой отложить роспуск парламента», – заявила Санду в эфире телеканала. Чрезвычайное положение объявлено до 30 мая. Весной должны были состояться только выборы в Народное собрание Гагаузской автономии. По самым смелым подсчетам аналитиков, которые проводились еще зимой, досрочные парламентские могут пройти не ранее конца июня. Хотя большинство наблюдателей полагают, что выборы стоило бы организовать осенью, когда молдавские медики, возможно, справятся с коронакризисом. Между тем, вот что было написано в прошлогодней предвыборной листовке кандидата в президенты Санду: «Настало время выбрать порядочного президента. Майя Санду будет ответственным, честным президентом, который заботится о людях и может решать конкретные проблемы». Как эти красивые слова воплощаются в жизнь, похоже, уже всем понятно.