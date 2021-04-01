В эфире телеканала Jurnal TV президент Майя Санду заявила: она расстроена тем, что множество чиновников в районах вне очереди были привиты вакциной Pfizer.

По словам главы государства, некоторые директора медицинских учреждений позволили, чтобы препарат вкалывали не нуждающимся в том медикам, а авторитетам местного розлива. Некоторые из них настолько «потеряли берега», что фотосвидетельства о прививке даже выкладывали в социальных сетях. Всего в Молдову поступило 24700 доз вакцины Pfizer. По озвученной Санду информации 688 человек, получивших такую прививку, относятся к категории «родственники».

«В Чадыр-Лунге были вакцинированы только восемь врачей, 21 доза пропала из системы, ее не получили ни врачи, ни учителя. В Единцах такая же история, а также в Окнице, Резине, Унгенах, в Онкологическом институте. Это позор», – растеряно констатировала Санду. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру сообщила журналистам: если министерство здравоохранения обратится в ведомство, оно займется случаями вакцинации вне очереди. На вопрос корреспондента NewsMaker, как отреагируют в Национальном комитете специалисты в области иммунизации, его председатель Нинель Ревенко ответила: «В прокуратуру ничего отправлять не будем. С нашей стороны сделаем все, чтобы улучшить этот процесс и избежать в дальнейшем подобных ситуаций».