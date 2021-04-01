С сегодняшнего дня получателям всех видов пенсий, чей размер меньше 4 тыс. леев, как и получателям социальных пособий, за исключением выплат по уходу и присмотру, начинают выдавать единовременную выплату в размере 1 тыс. леев. Средства можно получить одновременно с пенсией или соцпособием – в банках или почтовых отделениях.

Расходы на выплаты для 598 904 пенсионеров и 68 641 получателя социальных пособий будут покрыты за счет трансферов специального назначения из госбюджета.

Напомним, что выплаты осуществляются по инициативе бывшего главы государства, председателя ПСРМ Игоря Додона.