В течение прошедшего дня, 31 марта, зарегистрированы еще 45 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 77-летний мужчина из Сынжерейского района, 73-летняя женщина из Дондюшанского района, 65-летняя женщина из Дондюшанского района, 50-летний мужчина из Дондюшанского района, 74-летняя женщина из Бричанского района, 72-летний мужчина из Унгенского района, 80-летняя женщина из Кишинева, 54-летний мужчина из Оргеевского района, 81-летняя женщина из Страшенского района, 2-х летний ребенок из Ниспоренского района, 70-летняя женщина из Кишинева, 88-летняя женщина из Криулянского района, 67-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Чимишлийского района, 58-летний мужчина из района Леова, 70-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 54-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 80-летний мужчина из Криулянского района, 65-летний мужчина из Яловенского района, 58-летняя женщина из Страшенского района, 74-летний мужчина из муниципия Бельцы, 58-летний мужчина из района Леова, 70-летний мужчина из Шолданештского района, 82-летняя женщина из Шолданештского района, 68-летний мужчина из района Чимишлия, 64-летний мужчина из Резинского района, 62-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из Унгенского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 76-летний мужчина из Каларашского района, 58-летний мужчина из Хынчештского района, 67-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Флорештского района, 71-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кантемирского района, 69-летний мужчина из Хынчештского района, 51-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Новоаненского района, 60-летний врач из Кишинева, 56-летняя медсестра из Кишинева.

На вечер 31 марта 207852 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4960 человек умерли от инфекции.