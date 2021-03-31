Парламент ввел чрезвычайное положение сроком до 30 мая на всей территории страны. За это решение проголосовали 52 депутата.

Чрезвычайное положение позволяет предоставить больше полномочий действующему правительству в борьбе с пандемией. В ходе парламентских слушаний и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой заявил, что пока не предлагается введение локдауна. Согласно данным, представленным правительством, за последние две недели количество заболеваний коронавирусом составило 635 случаев на 100 тыс. человек, а смертность – 14 на 100 тыс.