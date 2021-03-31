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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение до 30 мая

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение до 30 мая
31 марта
21:01 2021
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Парламент ввел чрезвычайное положение сроком до 30 мая на всей территории страны. За это решение проголосовали 52 депутата.

Чрезвычайное положение позволяет предоставить больше полномочий действующему правительству в борьбе с пандемией. В ходе парламентских слушаний и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой заявил, что пока не предлагается введение локдауна. Согласно данным, представленным правительством, за последние две недели количество заболеваний коронавирусом составило 635 случаев на 100 тыс. человек, а смертность – 14 на 100 тыс.

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