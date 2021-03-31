Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что в Молдове не существует риска возникновения продовольственного кризиса, а цены на хлебобулочные изделия никоим образом не связаны с материальными резервами.

«Чтобы провести анализ, необходимо выяснить, каковы запасы, потребление и другие аспекты. Из того, что известно из прессы, из того, что пишет депутат Раду Мариан. Он утверждает, что запасы достаточные. То есть, нет никакого риска продовольственного кризиса. В то же время он ссылается на то, что Агентство материальных резервов должно продать эту пшеницу, у которой срок хранения истекает. Ее надо обновить по более низкой цене», – заявил Гырбу.

Эксперт заявил, что в данный момент нет оснований для повышения цен на хлеб.

«Производители покупают пшеницу на рынке, и итоговая цена диктуется внутренним рынком, на который влияет внешний. Материальные резервы могут быть использованы, чтобы сгладить колебания цен, так как Нацбанк сглаживает колебания валютного курса», – заявил Гырбу.

В ходе слушаний в рамках парламентской комиссии по сельскому хозяйству было установлено, что оснований для беспокойства относительно продовольственной безопасности нет – госрезервы располагают 125% от необходимого объема пшеницы.