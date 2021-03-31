Депутат Платформы DА Ливиу Вовк раскритиковал решение Майи Санду вывести армию на улицы.

Больше того, Ливиу Вовк опасается, что решение правительства предложить введение чрезвычайного положения было скоординировано с президентом страны Майей Санду.

Чтобы прояснить ситуацию, Вовк напрямую задал вопрос Чокою, было ли решение о выводе армии на улицы страны скоординировано с правительством. На что Чокой ответил: «Нет, это касается исключительно компетенции верховного главнокомандующего».

Но депутат Вовк продолжил прояснение ситуации и спросил, было ли это скоординировано с Национальной комиссией по здравоохранению или с правительством, потому что, считает Вовк, просто выводить армию, не понимая, что делать с ней, не является логичным.

Между тем, 31 марта вступил в силу указ президента Майи Санду, который предусматривает участие Национальной армии в управлении пандемическим кризисом.