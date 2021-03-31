Пандемическая ситуация прогрессирует, а правительство в отставке не обладает полномочиями, чтобы остановить санитарную катастрофу. Так и.о. премьера Аурелиу Чокой объяснил депутатам необходимость введения чрезвычайного положения на всей территории Молдовы.

«Мы не видим другого решения, кроме предложения парламенту, уточню, предложения о том, чтобы парламент рассмотрел возможность введения чрезвычайного положения в Молдове. Мы не можем рассчитывать только на вакцинацию, вакцинация должна идти параллельно. Ограничения, которые нынешняя Национальная комиссия в области здравоохранения не может ввести, потому что, к примеру, что произойдет при использовании только 50% от возможностей транспорта? Забастовка. Закрытие рынков, нападение на правительство, правительство под суд. У комиссии нет мандата принимать радикальные меры. Пациенты в более тяжелом состоянии. Не секрет, что у нас есть и британский штамм, который более агрессивен, надеюсь, не импортируем южно-африканский, который в 200 раз более заразен. Увеличение числа тяжелых пациентов, рост смертности, интенсивное распространение вируса. Отделения терапии переполнены. У вас есть мандат народа, прошу вас исполнить свои обязанности. Мы в отставке», – заявил Чокой.