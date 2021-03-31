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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ предлагает не отключать потребителей от электрической энергии

31 марта
15:16 2021
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Потребители, которые не оплачивают в срок счета, не будут отключены от коммунальных услуг. Такая законодательная инициатива, предложенная депутатами ПСРМ, сегодня получила положительное заключение Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Председатель комиссии Петру Бурдужа заявил, что в период пандемии этот проект является очень актуальным и предусматривает, в частности, поддержку социально-уязвимых слоев населения.

«Считаем возможным в условиях, когда население страдает из-за экономического кризиса, особенно социально-уязвимые слои, сталкивающиеся с невозможностью оплаты этих услуг в сроки, установленные поставщиком», – сказал Бурдужа.

Проект также предусматривает штраф до 2500 леев для поставщиков, которые отключат потребителя от услуги. Инициативу социалистов предстоит рассмотреть депутатам.

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