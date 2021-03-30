Вторник, 30 марта 2021, 18:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кожокару: Фракция ПСРМ в МСК не позволит продвигать личные интересы

Кожокару: Фракция ПСРМ в МСК не позволит продвигать личные интересы
30 марта
16:26 2021
Версия для печати

Вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару отметил, что 30 марта на заседании Муниципального совета трибуну оккупировали представители пропрезидентской ПДС.

«В то время, когда в повестке дня десятки важных для муниципия вопросов, фракция ПДС на несколько часов заняла трибуну. С самого утра каждый советник данной фракции отстаивает свои интересы, у одних интересы по вопросам питания в учебных заведениях столицы, у других – в рекламной сфере, в строительстве, а кто-то и вовсе переживает за откат от закупки автобусов для муниципалитета. И это очевидно, ведь на кону миллионы по каждой сфере.

Повторюсь, специально для фракции ПДС. Мы, фракция ПСРМ, не позволим продвигать личные интересы в муниципии. В период пандемии и, когда существует острая необходимость в обновлении автобусного парка, обеспечении муниципия транспортом, это кощунство и сверхнаглость – преследовать личные интересы и добиваться получения откатов от закупок», – сказал в выступлении Динарий Кожокару.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,01+0,54%
EUR21,11+0,12%
GBP24,71+0,14%
UAH0,64+0,58%
RON4,29–0,07%
RUB0,24–0,03%

Курсы валют в MDL на 30.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд