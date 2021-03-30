Вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару отметил, что 30 марта на заседании Муниципального совета трибуну оккупировали представители пропрезидентской ПДС.

«В то время, когда в повестке дня десятки важных для муниципия вопросов, фракция ПДС на несколько часов заняла трибуну. С самого утра каждый советник данной фракции отстаивает свои интересы, у одних интересы по вопросам питания в учебных заведениях столицы, у других – в рекламной сфере, в строительстве, а кто-то и вовсе переживает за откат от закупки автобусов для муниципалитета. И это очевидно, ведь на кону миллионы по каждой сфере.

Повторюсь, специально для фракции ПДС. Мы, фракция ПСРМ, не позволим продвигать личные интересы в муниципии. В период пандемии и, когда существует острая необходимость в обновлении автобусного парка, обеспечении муниципия транспортом, это кощунство и сверхнаглость – преследовать личные интересы и добиваться получения откатов от закупок», – сказал в выступлении Динарий Кожокару.