Библейскую историю о том, что первых людей изгнали из рая за то, что Ева съела предложенный змеем-искусителем плод с Древа познания, и плодом этим было яблоко, известна всем. Но уже много лет исследователи сомневаются в том, что речь шла именно о яблоке.

Библия, как известно, изначально была написана на древнееврейском языке. И в нем, так же, как в современном иврите, слово, использованное для описания грехопадения, обозначает фрукт, плод без уточнения, какой именно. А слово, обозначающее яблоко ни разу не встречается в Библии. Специалисты израильского университета Бар-Илан высказали предположение, что на самом деле речь в Ветхом Завете шла об инжире (фиге), ведь именно фиговые листья были использованы Адамом и Евой, чтобы прикрыть наготу.

Почему же плодом с Древа познания традиционно считается яблоко? По мнению исследователей, все началось в IV веке, когда по поручению Папы Римского Дамаса I Библия была переведена на латынь. В этом языке для обозначения яблока, а также любого плода вообще используется одно и то же слово. Так и возникла путаница, а потом заблуждение закрепилось в изобразительном искусстве, потому что на картинах не может быть изображен плод вообще, он должен быть конкретным. Вот и появилось и прочно вошло в сознание потомков яблоко, сообщает Live Science.