Ученые российского Алтайского государственного университета разработали уникальную технологию выявления у детей легочных заболеваний. Выявлять недуг можно на самых ранних стадиях возникновения патологии. Сегодня, в разгар пандемии коронавируса, это важно, как никогда.

Исследователи создали электронный фонендоскоп специально для обследования детей. В принципе, подобные устройства в мире существуют, но специальных педиатрических (а у детского организма имеются особенности по сравнению с взрослым) нет. А вот алтайские ученые такой прибор создали.

Его конструкция не предусматривает никаких звукопроводящих трубок. Устройство прикладывается к конкретным точкам грудной клетки, а услышанные звуки передаются на специальную программу, записанную на смартфон. Поэтому для обследования ребенка присутствие врача не обязательно, все может сделать медсестра или даже сами родители, а потом переслать запись доктору. При этом искусственный интеллект проанализирует все записанное, сопоставит с базой данных дыхательных звуков и определит, с какой стадией болезни столкнулся врач. А это очень важно особенно для отдаленных районов, где доступ к высокотехнологичной диагностике затруднен, сообщает asu.ru