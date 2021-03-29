Воспаление десен – явление неприятное, к тому же до конца не излечиваемое. Однако оно опасно не только для полости рта. Ученые из Великобритании и Испании пришли к выводу, что люди, страдающие парадонтитом, рискуют заработать в перспективе гипертонию как минимум в два раза больше, чем те, у кого такой проблемы нет.

В эксперименте с участием полутысячи взрослых человек, половина из которых страдала воспалением десен, выяснилось, что у представителей этой половины артериальное давление было выше, чем у здоровых. Исследователи объяснили это тем, что бактерии, поражающие десны, вызывают воспалительные реакции во всем организме, а это ведет к возникновению системных заболеваний, в том числе гипертонии.

Ученые высказали мнение, что пациенты, страдающие воспалением десен, должны параллельно со стоматологом наблюдаться и получать лечение у кардиолога. То же касается и гипертоников – им не следует пренебрегать визитами к стоматологу наряду с посещением кардилога, пишет «Вечерняя Москва».