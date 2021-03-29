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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове грядет социальная катастрофа

29 марта
12:51 2021
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Помимо эпидемиологического кризиса, который уже переживает наш народ, Молдова начинает сталкиваться с новым кризисом – экономическим, за которым последует социальная катастрофа.

Прекращение финансовой помощи со стороны Румынии в размере 100 миллионов евро из-за того, что в Молдове нет функционального правительства в течение нескольких последних месяцев, является лишь первым шагом к катастрофе. По этой же причине в страну не поступят средства ни от МВФ, ни из других источников. Майя Санду полностью изолировала страну на внешнем уровне, и не будет даже тех денег, которые приходили раньше. Таким образом нам всем еще раз продемонстрировали, как выглядят на деле большие «изменения», о которых говорили сторонники действующего президента.

ПСРМ вновь призвала Майю Санду и ПДС прекратить преступные политические действия против собственного народа и срочно назначить премьер-министра, выдвинутого парламентским большинством. Это позволит новому правительству справиться с кризисом.

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