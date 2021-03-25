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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Искусственный интеллект предскажет, где охотиться на браконьеров

25 марта
18:36 2021
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В ООН подсчитали, что на незаконной торговле животными и охоте на них дельцы ежегодно зарабатывают от восьми до десяти миллиардов (!) долларов. Этот весьма доходный бизнес приобретает все большие масштабы.

Бороться с нелегальным истреблением животных зоозащитникам теперь будет помогать искусственный интеллект. Международная группа программистов создала систему, которая сможет предсказывать, где, вероятнее всего, будут промышлять браконьеры.

Разработчики загрузили в программу большой объем данных о том, где чаще всего происходила незаконная охота. А алгоритм определяет, где в заповедниках могут находиться ловушки. Более того, он анализирует ситуацию и подсказывает территории, где животные подвергаются максимальной опасности. На этом основании можно прокладывать маршруты патрулирования егерей, сообщает Knife.media.

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