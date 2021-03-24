Второй локдаун, который намерено требовать правительство Игоря Гросу, обернется для Молдовы настоящей катастрофой — и для экономики, и для населения. Об этом в комментарии для телеканала Ассent TV заявила доктор экономических наук Елена Горелова

«Второй локдаун — это уже катастрофа. В прошлом году мы пережили страшнейшую засуху, которой не было со времен 40-х годов. Пережили пандемию, был один локдаун год назад в марте, и, в общем-то, этот локдаун экономически ничего нам полезного для экономики не дал. Наоборот, усугубил ситуацию. Потому что во время локдауна правительство предпринимало меры поддержки людей, которые потеряли работу, а это – траты бюджета, помощь отдельным экономическим агентам — малому и среднему бизнесу», — подчеркнула эксперт.

Введение жестких ограничительных мер неминуемо приведет не только к бюджетному кризису, считает Горелова, а по цепочке спровоцирует целый ряд проблем.

«Если мы введем второй локдаун, то у нас может быть и бюджетный кризис, потому что экономические агенты встанут. И будет проблема с безработицей. Людям сейчас ехать просто некуда, потому что въезд запрещен, мы в «красной зоне» для большинства стран, в которые выезжают наши соотечественники на работу. Поэтому — это просто катастрофа. Нужно не вводить локдаун, а нужно предпринимать меры. Я посоветовала бы любому правительству, чтобы предпринимали меры по контролю за поведением наших граждан, за поведением экономических агентов на предмет того, как они соблюдают противокоронавирусные меры», — подытожила эксперт.