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Газета "Кишиневские новости"

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Над Пекином воцарилось апокалиптическое оранжевое небо

Над Пекином воцарилось апокалиптическое оранжевое небо
15 марта
19:18 2021
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Столицу Китая накрыла волна самого страшного песчаного шторма, что видела страна за последнее десятилетие, сообщает ВВС.

Сегодня, 15-го марта, жители Пекина увидели апокалиптическое оранжевое небо. Песчаный шторм накрыл столицу КНР, вызвав серьезное загрязнение атмосферы. Число опасных примесей в воздухе превысило норму в 80 раз. Сотни рейсов отменили, а взлетевшие самолеты пришлось в экстренном порядке сажать. Сильные ветры принесли песок из автономного района Китая Внутренняя Монголия. В самом районе из-за песчаных бурь погибли шесть человек. По данным китайского метеорологического центра, 12 провинций страны будут несколько дней наблюдать оранжевое небо, напоминающее картинки из фильмов о конце света.

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