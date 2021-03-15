Столицу Китая накрыла волна самого страшного песчаного шторма, что видела страна за последнее десятилетие, сообщает ВВС.

Сегодня, 15-го марта, жители Пекина увидели апокалиптическое оранжевое небо. Песчаный шторм накрыл столицу КНР, вызвав серьезное загрязнение атмосферы. Число опасных примесей в воздухе превысило норму в 80 раз. Сотни рейсов отменили, а взлетевшие самолеты пришлось в экстренном порядке сажать. Сильные ветры принесли песок из автономного района Китая Внутренняя Монголия. В самом районе из-за песчаных бурь погибли шесть человек. По данным китайского метеорологического центра, 12 провинций страны будут несколько дней наблюдать оранжевое небо, напоминающее картинки из фильмов о конце света.