Бейонсе установила новый рекорд на музыкальной премии «Грэмми», заработав свою 28-ю статуэтку, пишет Variety.

Дива получила наибольшее число наград среди женщин за всю историю существования «Грэмми», отобрав это звание у скрипачки Элисон Краусс. Получая очередную награду в номинации за лучшее исполнение в стиле R&B, Бейонсе заявила, что счастлива и гордится своим новым достижением. Тейлор Свифт также поставила рекорд на 63-й церемонии «Грэмми», став первой певицей, получившей награду за лучший альбом года в третий раз подряд. В истории премии было еще три музыканта, трижды получавшие награду за альбом года: Фрэнк Синатра, Пол Саймон, Стиви Уандер.