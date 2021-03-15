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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Бейонсе и Тейлор Свифт становятся легендами «Грэмми»

15 марта
19:18 2021
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Бейонсе установила новый рекорд на музыкальной премии «Грэмми», заработав свою 28-ю статуэтку, пишет Variety.

Дива получила наибольшее число наград среди женщин за всю историю существования «Грэмми», отобрав это звание у скрипачки Элисон Краусс. Получая очередную награду в номинации за лучшее исполнение в стиле R&B, Бейонсе заявила, что счастлива и гордится своим новым достижением. Тейлор Свифт также поставила рекорд на 63-й церемонии «Грэмми», став первой певицей, получившей награду за лучший альбом года в третий раз подряд. В истории премии было еще три музыканта, трижды получавшие награду за альбом года: Фрэнк Синатра, Пол Саймон, Стиви Уандер.

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