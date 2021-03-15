В течение прошедшего дня, 15 марта, зарегистрированы еще 39 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 70-летний мужчина из Каларашского района, 69-летняя женщина из Страшенского района, 69-летний мужчина из Страшенского района, 64-летняя женщина из Страшенского района, 69-летний мужчина из Каларашского района, 85-летняя женщина из Унгенского района, 67-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 58-летняя женщина из района Дрокия, 69-летний мужчина из Хынчештского района, 63-летний мужчина из Страшенского района, 71-летняя женщина из Страшенского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 73-летняя женщина из Хынчештского района, 75-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 75-летний мужчина из Резинского района, 79-летняя женщина из района Дрокия, 67-летняя женщина из района Дрокия, 74-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Сорокского района, 58-летний мужчина из Унгенского района, 65-летняя женщина из Ниспоренского района, 36-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кишинева, 88-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Хынчештского района, 77-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из муниципия Кагул, 81-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Дондюшанского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Оргеевского района, 76-летняя женщина из Глодянского района, 70-летняя женщина из Унгенского района, 50-летний мужчина из Новоаненского района, 56-летний мужчина из Новоаненского района, 67-летняя женщина из Новоаненского района, 61-летняя женщина из Окницкого района.

На вечер 15 марта 179474 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4369 человек умерли от инфекции.