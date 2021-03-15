Источник из окружения лидера «Нашей Партии» сообщил, что Усатый уехал в Таиланд еще 7 марта и до сих пор не вернулся. Согласно источнику, Усатый совмещает «приятное с полезным». Официально бельцкий градоначальник заявил, что «отправляется на отдых в медицинских целях». В действительности Усатый, как сообщают источники, усиленно ищет финансирование для своего политического проекта.

Встреча с Владом Плахотнюком, возможно, состоялась на днях, а главной темой дискуссий стало финансирование его партии в обмен на включение в список доверенных людей бывшего лидера демократов.

«О результатах разговора мы узнаем в ближайшие дни. Признаком станет – получат или нет зарплату члены штаба «Нашей Партии» и аффилированные журналисты», – заявил источник.