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Газета "Кишиневские новости"

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Что стоит за тайной встречей мэра Бельц Усатого и олигарха Плахотнюка

Что стоит за тайной встречей мэра Бельц Усатого и олигарха Плахотнюка
15 марта
16:47 2021
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Источник из окружения лидера «Нашей Партии» сообщил, что Усатый уехал в Таиланд еще 7 марта и до сих пор не вернулся. Согласно источнику, Усатый совмещает «приятное с полезным». Официально бельцкий градоначальник заявил, что «отправляется на отдых в медицинских целях». В действительности Усатый, как сообщают источники, усиленно ищет финансирование для своего политического проекта.

Встреча с Владом Плахотнюком, возможно, состоялась на днях, а главной темой дискуссий стало финансирование его партии в обмен на включение в список доверенных людей бывшего лидера демократов.

«О результатах разговора мы узнаем в ближайшие дни. Признаком станет – получат или нет зарплату члены штаба «Нашей Партии» и аффилированные журналисты», – заявил источник.

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