Протестующие из Аргентины напали на автобус, в котором ехал президент страны Альберто Фернандес, пишет ВВС.

Президент Аргентины Альберто Фернандес находился в южной провинции Чубут с официальным визитом, где из-за страшных лесных пожаров погиб один человек и было разрушено более 200 домов. Однако вместо выражения соболезнований семье погибшего, Фернандес рассказал о плане по возобновлению работы шахт в провинции, что привело местное население в ярость. Журналистам удалось запечатлеть, как толпа протестующих принялась атаковать минивэн президента, забрасывая его камнями и раскачивая. Даже после начала движения минивэна некоторые демонстранты пытались остановить транспортное средство. Регион Чубут богат золотом, серебром и ураном, что делает его зоной особого внимания правительства.