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Газета "Кишиневские новости"

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Стоимость Bitcoin превысила $ 60 000

Стоимость Bitcoin превысила $ 60 000
14 марта
21:17 2021
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Стоимость криптовалюты Bitcoin пересекла границу в $ 60 000, установив новый рекорд, передает ВВС.

Со стремительной скоростью стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает преодолевать все мыслимые пределы. С начала 2021 года стоимость Bitcoin возросла в три раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, и, по оценкам экспертов, это только начало. Такому стремительному успеху криптовалюты поспособствовали технические корпорации. Бизнесмен Илон Маск в феврале заявил, что его компания Тесла будет принимать в качестве оплаты своего товара Bitcoin. К Тесле присоединилась международная система Mastercard, заявив, что они намерены включить криптовалюту в свою платежную систему.

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