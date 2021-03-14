Стоимость криптовалюты Bitcoin пересекла границу в $ 60 000, установив новый рекорд, передает ВВС.

Со стремительной скоростью стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает преодолевать все мыслимые пределы. С начала 2021 года стоимость Bitcoin возросла в три раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, и, по оценкам экспертов, это только начало. Такому стремительному успеху криптовалюты поспособствовали технические корпорации. Бизнесмен Илон Маск в феврале заявил, что его компания Тесла будет принимать в качестве оплаты своего товара Bitcoin. К Тесле присоединилась международная система Mastercard, заявив, что они намерены включить криптовалюту в свою платежную систему.