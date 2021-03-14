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Газета "Кишиневские новости"

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Аспирин – враг коронавируса

Аспирин – враг коронавируса
14 марта
21:08 2021
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Аспирин давно известен как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но, оказалось, у него есть еще одно важное свойство. Израильские ученые выяснили, что люди, которые ежедневно принимают аспирин, на треть меньше подвержены риску заразиться коронавирусом.

Исследователи изучили информацию о более чем десяти тысячах пациентов, сдавших тесты в течение пяти месяцев минувшего года, и убедились в профилактическом свойстве аспирина. Более того, выяснилось, что те, кто принимал аспирин, выздоравливали быстрее, и избежавших смерти от осложнений среди них было больше. А ведь пациенты, которым назначается ежедневный прием аспирина, относятся к группе риска по возрасту, наличию избыточной массы тела и сопутствующих заболеваний.

Каким образом аспирин снижает риск инфицирования коронавирусом, ученым пока непонятен. Предполагается, что препарат способен усиливать реакцию иммунитета на вирус. Когда в организм попадает патоген, иммунная система вырабатывает дополнительные дозы интерферона. Но вирусы, подобные «короне», умеют обманывать иммунитет, а низкие дозы аспирина стимулируют выработку борца с инфекцией – интерферон. Кроме того, известно антитромботическое действие препарата, что тоже важно для предотвращения осложнений коронавируса, сообщает «Daily mail».

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