Понедельник, 15 марта 2021, 05:52

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Найден новый метод синтеза противораковых веществ

14 марта
21:07 2021
Версия для печати

Ученым российского Северо-Кавказского федерального университета удалось разработать новый путь синтеза соединений, способных эффективно бороться с опухолей мозга – нейробластомой. Чаще всего ею страдают дети, и нередко от этого заболевания они умирают.

Те вещества, которые сумели синтезировать российские ученые, обладают уникальным свойством – не просто останавливают развитие болезни, но и регенерируют пострадавшие клетки. Новшество метода получения состоит в том, что используются органические вещества, такие, как бром, хлор или фтор. Количество исходных веществ, по отдельности или в комбинациях, можно увеличивать и, соответственно, получать в результате большое разнообразие соединений. Таким образом обеспечивается эффективность против болезни и безопасность для организма пациента, сообщает pubs.rsc.org.         

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,630,00%
EUR21,07+0,01%
GBP24,56+0,02%
UAH0,640,00%
RON4,31–0,05%
RUB0,24–0,11%

Курсы валют в MDL на 15.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд