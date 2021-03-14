Ученым российского Северо-Кавказского федерального университета удалось разработать новый путь синтеза соединений, способных эффективно бороться с опухолей мозга – нейробластомой. Чаще всего ею страдают дети, и нередко от этого заболевания они умирают.

Те вещества, которые сумели синтезировать российские ученые, обладают уникальным свойством – не просто останавливают развитие болезни, но и регенерируют пострадавшие клетки. Новшество метода получения состоит в том, что используются органические вещества, такие, как бром, хлор или фтор. Количество исходных веществ, по отдельности или в комбинациях, можно увеличивать и, соответственно, получать в результате большое разнообразие соединений. Таким образом обеспечивается эффективность против болезни и безопасность для организма пациента, сообщает pubs.rsc.org.