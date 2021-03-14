Химики Российского университета дружбы народов разработали новый материал для упаковки продуктов. Он не имеет вкуса, запаха и цвета и не содержит полимеров.

В основе упаковочной пленки – хитозан, вещество, которое получают из крабовых панцирей. Содержится хитозан и в низших грибах, то есть это полностью природное соединение, обладающее к тому же антибактериальными свойствами. Пленка нетоксична и полностью пригодна к утилизации – разлагается без остатка.

В ходе эксперимента в пленку упаковали бананы и в течение десяти дней контролировали их вес, количество витамина С и степень выделения углекислоты. Результаты показали, что у плодов, хранившихся под пленкой, потеря веса оказалась в три раза меньше, а витамина С – в восемь раз, чем у бананов, которые не были упакованы, сообщает rudn.ru