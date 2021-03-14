В воскресенье, 14 марта во время протестов в Мьянме погибли еще пять человек, сообщает ВВС.

Гражданское сопротивление военной оккупации в Мьянме продолжается. В своем первом публичном выступлении политик Ман Вин Хаинг Тан назвал происходящее в стране «самым темным из времен» и призвал граждан не сдаваться военным, захватившим власть. Подпольно Ман Вин возглавляет группу политиков, отказывающихся признавать новое правительство. Напомним, что протесты в Мьянме начались в феврале, сразу после военного переворота и ареста главы Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи. Изначально мирные демонстрации к марту переросли в открытое сопротивление полиции. Улицы различных городов наводнили военные. В субботу, 13-го марта, во время столкновения с силами правопорядка погибли 12 мирных жителей. На следующий день, 14-го марта, погибли еще пять человек.