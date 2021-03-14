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Газета "Кишиневские новости"

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Ирландия отказалась от вакцины AstraZeneca

Ирландия отказалась от вакцины AstraZeneca
14 марта
19:37 2021
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Ирландия запретила использование британской вакцины AstraZeneca, сообщает ВВС.

Ирландский Национальный комитет по иммунизации предложил запретить использование препарата AstraZeneca после выявления в Норвегии нарушения свертываемости крови среди взрослых, получивших вакцину. Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли назвал принятое решение «предупредительными мерами». Представители ВОЗ, тем не менее, заявляют, что нет никакой прямой связи между использованием британской вакцины и возможным образованием тромбов. Они призвали глав государств не принимать поспешных решений, основанных на неподтвержденных опасениях. На прошлой неделе от использования вакцины AstraZeneca уже отказались Дания и упомянутая Норвегия.

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