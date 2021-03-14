В течение прошедшего дня, 14 марта, зарегистрированы еще 35 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 69-летняя женщина из Окницкого района, 70-летний мужчина из Окницкого района, 68-летний мужчина из Страшенского района, 47-летняя женщина из Флорештского района, 47-летний мужчина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 80-летний мужчина из Резинского района, 69-летний мужчина из Яловенского района, 70-летний мужчина из Оргеевского района, 65-летняя женщина из Орхгеевского района, 52-летний мужчина из Оргеевского района, 68-летний мужчина из района Кагул, 60-летний мужчина из района Кагул, 68-летняя женщина из Унгенского района, 74-летний мужчина из района Кагул, 71-летний мужчина из Каларашского района, 78-летняя женщина из Чимишлийского района, 63-летний мужчина из Тараклийского района, 69-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Сорокского района, 68-летний мужчина из Хынчештского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 50-летний мужчина из муниципия Бельцы, 59-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 74-летняя женщина из Новоаненского района, 62-летняя женщина из района Леова, 49-летняя женщина из Яловенского района, 76-летний мужчина из Дубоссарского района, 60-летний мужчина из Дубоссарского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Унгенского района, 79-летний мужчина из Ниспоренского района, 71-летний врач из Кагула.

На вечер 14 марта 178322 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4330 человек умерли от инфекции.