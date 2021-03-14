Главной проблемой в борьбе с гриппом всегда была не только его высокая заразность и опасные осложнении, но и большая изменчивость вируса, из-за чего приходилось каждый год создавать новую вакцину. Однако теперь ученые из российского Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с коллегами из США разработали новую, по сути, универсальную вакцину. С помощью методов генной инженерии исследователям удалось «построить» комплексный штамм, содержащий частицы генетического материала от разных вирусов, в том числе живого вируса Гонконгского гриппа. Благодаря такому богатому набору частиц вируса в организме вырабатывается значительно больше, чем обычно, антител, реагирующих на разные типы вируса. То есть иммунная система активизируется.

В эксперименте на лабораторных животных абсолютно все мыши, получившие инъекцию новой вакцины, перенесли инфицирование легко, и не оказалось ни одного летального исходя, что иногда наблюдается при вакцинации живым вирусом, сообщает телеканал «Доктор».