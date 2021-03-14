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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Врачи научились восстанавливать нервную ткань с помощью паутины

Врачи научились восстанавливать нервную ткань с помощью паутины
14 марта
16:47 2021
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Утверждение «Нервные клетки не восстанавливаются» известно всем, но врачи давно опровергли его достоверность. Медицина умеет восстанавливать нервную ткань, используя для этого собственные клетки организма. Но недавно немецкие ученые с успехом попробовали применить для этой цели паучий шелк.

В эксперименте паутину имплантировали овцам с повреждением большеберцового нерва. Обычно повреждения, длина которых превышает три сантиметра, принято считать абсолютным показанием для хирургического вмешательства. Но в данном случае имели место дефекты вдвое большие, и они были благополучно ликвидированы с помощью паутины, и эффективность метода оказалась выше, чем при имплантировании собственных тканей организма, сообщает Academic Times.

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