Утверждение «Нервные клетки не восстанавливаются» известно всем, но врачи давно опровергли его достоверность. Медицина умеет восстанавливать нервную ткань, используя для этого собственные клетки организма. Но недавно немецкие ученые с успехом попробовали применить для этой цели паучий шелк.

В эксперименте паутину имплантировали овцам с повреждением большеберцового нерва. Обычно повреждения, длина которых превышает три сантиметра, принято считать абсолютным показанием для хирургического вмешательства. Но в данном случае имели место дефекты вдвое большие, и они были благополучно ликвидированы с помощью паутины, и эффективность метода оказалась выше, чем при имплантировании собственных тканей организма, сообщает Academic Times.