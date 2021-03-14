Глава государства не хочет брать ответственность в этой сложной ситуации и не может сделать ничего конкретного для граждан. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон, комментируя итоги заседания Высшего совета безопасности. По его словам, Майя Санду может только рекомендовать, но её рекомендации является необдуманными и губительными.

«Мы не услышали от Майи Санду ответственных решений для выхода из кризиса, в котором все мы находимся. Мы увидели, что президент страны, напротив, пытается сбежать от ответственности, что у неё совершенно нет видения того, как преодолеть кризис, и, что она фактически признала, что, как глава государства, не хочет брать ответственность в этой сложной ситуации и не может сделать ничего конкретного для граждан», – отметил Игорь Додон.

Он пояснил, что своими заявлениями она пытается переложить ответственность на других.

«Сегодня у нас есть президент-локдаун, президент, оторванный от реальности. Вчера Майя Санду практически признала, что у неё нет решений, и, что она ждёт их, а также ответственности от других. Единственное предложение, которое она сформулировала – это тотальный локдаун. Она хочет заблокировать все экономические и институциональные процессы и заставить людей сидеть закрытыми дома. Она потребовала закрыть всё, что движется в стране. Это необдуманное и губительное предложение, которое не учитывает мнение граждан и экономических экспертов, а также социальные и экономические последствия», – считает лидер социалистов.

Игорь Додон сказал, что все граждане Молдовы до сих пор ждали претворения в жизнь тех решений, которыми ПДС и действующий президент, вместе со всеми их экспертами, хвастались во время предвыборной кампании, но уже очевидно, что всё это был популизм для обмана избирателей.

«В этих условиях я провёл беседу с руководством парламента, и мы согласились с тем, что тотальный локдаун, введения которого требует Майя Санду, чрезвычайно опасен. Тотальный локдаун будет означать безответственность по отношению к гражданам и к экономической сфере. В результате мы обсудили пакет возможных частичных ограничительных мер, которые позволят с одной стороны снизить риск заболеваемости, а с другой – сохранить экономику функциональной. Мы также обсудили План рациональной защиты социальной и деловой сфер, в котором в том числе будут заимствованы некоторые меры, практикуемые в европейских странах, где, путём введения частичных ограничений, удалось обеспечить равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью.

Кроме того, я попросил разработать дополнительные меры для санитарной системы и поддержки медицинского персонала. Фракция ПСРМ готова выдвинуть предложения и поддержать любые решения, которые помогут врачам.

Также необходимо ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против COVID-19 (из любых источников – госзакупок или гуманитарной помощи). Граждане должны сами выбрать, какую вакцину они считают наиболее эффективной. Попытки же создать искусственные преграды и препятствия для регистрации и поступления в страну вакцины Sputnik-V недопустимы», – рассказал Игорь Додон.

Он также вновь призвал действующего президента Молдовы срочно выдвинуть предложенного парламентским большинством кандидата в премьеры для избрания функционального правительства, которое сможет обеспечить безопасность и защиту граждан.