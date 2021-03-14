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Газета "Кишиневские новости"

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Кто вынуждает президента Санду и ее советников действовать хаотично

Кто вынуждает президента Санду и ее советников действовать хаотично
14 марта
14:07 2021
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Более того, многие решения, исходящие из офиса главы государства, трудно назвать разумными, потому что каждый раз предлагаются все новые и противоречивые меры по преодолению кризиса. Об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Муравский.

«Буквально пару дней назад президент, как сообщалось, представила правительству так называемый план преодоления кризиса, сводящийся к идее создания государственного фонда гарантирования кредитов экономических агентов. А теперь предлагает ввести чрезвычайное положение, то есть надо понимать локдаун на две недели.

И у меня вопрос: г-жа президент и её советники имеют хоть намёк на разум, предлагая одну за другой такие меры? Или это делается специально для разрушения всего того, что ещё шевелится и имеет шанс на выживание?», – задается вопросом экс-вице-премьер Муравский.

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