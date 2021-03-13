Президент Молдовы требует ввести локдаун на две недели. Об этом она заявила 13 марта после заседания Высшего совета безопасности.

«Мы рекомендуем ввести чрезвычайное положение на две недели. Правительство за три дня должно разработать список ограничений и компенсаций, которые получат граждане и предложить его парламенту», – заявила Санду.

Глава государства объяснила свое решение драматическим ростом смертельных случаев из-за COVID. Однако даже в этих условиях Санду по-прежнему не отказывается от идеи досрочных выборов.

Напомним, что лидер социалистов Игорь Додон и лидер парламентской фракции Корнелиу Фуркулицэ выступили против локдауна, чтобы не допустить экономических потерь. Эксперт Вячеслав Ионицэ рассчитал, что в случае локдауна ежедневно ущерб будет составлять 1,2 млрд леев.