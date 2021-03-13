В течение прошедшего дня, 13 марта, зарегистрированы еще 36 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 88-летний мужчина из района Чимишлия, 81-летний мужчина из Страшенского района, 66-летний мужчина из Страшенского района, 85-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 88-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из Кишинева, 83-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из района Чимишлия, 77-летняя женщина из Единецкого района, 71-летняя женщина из Единецкого района, 65-летний мужчина из Единецкого района, 70-летняя женщина из района Дрокия, 65-летний мужчина из Кишинева, 88-летний мужчина из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 95-летняя женщина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Унгенского района, 55-летний мужчина из Приднестровья, 90-летняя женщина из Кишинева, 81-летняя женщина из Унгенского района, 70-летняя женщина из Унгенского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из Чимишлинского района, 69-летний мужчина из Оргеевского района, 69-летняя женщина из Оргеевского района, 62-летний мужчина из Чадыр-Лунгского района, 64-летний мужчина из Чадыр-Лунгского района, 61-летний мужчина из Чадыр-Лунгского района, 67-летняя женщина из района Чимишлия, 69-летний мужчина из района Чимишлия, 64-летняя медсестра из Кишинева.

На вечер 13 марта 177339 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4294 человека умерли от инфекции.