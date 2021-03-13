Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 марта 177339 излечившихся
13 марта
22:37 2021
На сегодняшний день в стране 177339 человек прошли лечение и 4294 умерли от инфекции COVID-19.
На 13 марта в Молдове подтверждены 203710 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 10303 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18742 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4274 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 346 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).