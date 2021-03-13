На сегодняшний день в стране 177339 человек прошли лечение и 4294 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 марта в Молдове подтверждены 203710 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10303 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18742 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4274 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 346 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).