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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 марта 177339 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 марта 177339 излечившихся
13 марта
22:37 2021
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На сегодняшний день в стране 177339 человек прошли лечение и 4294 умерли от инфекции COVID-19.  

На 13 марта в Молдове подтверждены 203710 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10303 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18742 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4274 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 346 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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