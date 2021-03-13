Мембрана яичной скорлупы – это та тонкая пленка, которая отделяет содержимое яйца от скорлупы. Ученые давно знали, что мембрана обладает свойством ускорять восстановление тканей. Однако практически отсутствовала технология, позволяющая использовать это средство в медицинской практике.

И вот теперь исследователи из Южнокорейского национального университета Чоннам научились извлекать из мембраны белок, который и выполняет главную роль в ускорении регенерации костей. На основе белка создают раствор, им покрывают специальный каркас, изготовленный из биоразлагаемого полиэфира, который и применяют для восстановления костей. Этот метод оказался гораздо эффективнее тех, что практикуются в настоящее время – с использованием коллагена.

Новая технология доступна и недорога, сырья для ее применения после промышленной переработки куриных яиц остается достаточно. По мнению разработчиков, технология будет полезна и в случае необходимости регенерации хрящей, сухожилий и кожи, сообщает Academic Times.