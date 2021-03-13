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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Синтезировано вещество для выявления ртути в продуктах

13 марта
22:27 2021
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Химики из четырех российских университетов синтезировали вещество, способное быстро выявить присутствие ртути в продуктах питания. Вещество представляет собой комбинацию двух фотоактивных элементов, меняющих характер ртути, если в исследуемых тканях имеется ртуть. Причем перенастраивать такой датчик для каждого следующего анализа нет необходимости, а определить он способен даже мизерную концентрацию опасного металла.

Эксперименты в лабораторных условиях показали, что сенсор четко настроен на ртуть, и на присутствие частиц других металлов не реагирует. К тому же датчик нетоксичен и результат выдает за короткое время.

Разработка найдет применение прежде всего для определения наличия ртути и ее концентрации в рыбе и морепродуктах – известно, что именно они часто накапливают ртуть из морской воды. Но ученые рассчитывают разработать и вещества, способные выявлять и другие токсичные металлы в продуктах питания, сообщает russian.rt.com.

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