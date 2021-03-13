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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Обнаружен белок, сигнализирующий об осложнениях коронавируса

13 марта
22:27 2021
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Ученые Имперского колледжа Лондона выявили белок крови, отвечающий за нарушение работы иммунной системы, в результате чего повреждаются внутренние органы.

Были изучены образцы крови более полусотни пациентов с коронавирусом, лишь семь с небольшим процентов из них лечились амбулаторно, а остальные были госпитализированы. На первой стадии заболевания уровень этого белка был повышен у всех, кто потом получил тяжелые осложнения.

Исследователи сделали вывод, что, если выявить этот белок сразу после госпитализации, можно немедленно сориентировать врачей на выбор усиленной тактики лечения. А если снизить уровень белка, сократится и риск осложнений и даже летальных исходов, пишет «Daily Mail».

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