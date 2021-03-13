Инженеры Рутгерского университета из США разработали приспособление, которое избавит людей от необходимости платить большие деньги за «умные» наушники, способные выполнять большое количество функций. Достаточно подсоединить специальный переходник, чтобы обычные наушники, соединенные со смартфоном, стали сенсорными. Помимо воспроизведения музыки – основной функции наушников, они, благодаря специальным датчикам, научились узнавать пользователя, контролировать сердечный ритм и распознавать жесты. Эксперименты, в которых использовались как самые дешевые наушники, так и гаджеты класса «люкс», показали, что точность выполнения всех функций превышает девяносто пять процентов.

В настоящее время разработчики заняты созданием компактной модели адаптера для превращения обычных наушников в «умные», сообщает rutgers.edu.