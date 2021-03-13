В производственной деятельности человека используется много оборудования, работающего с повышенным уровнем шума. А он совсем небезразличен для здоровья людей. Ученые Самарского национального исследовательского университета придумали, как использовать этот шум на благо общества. В вузе разработана установка, способная преобразовать энергию звуковых волн, которая пока что просто пропадает, в электрическую энергию.

До сих пор шум, производимый мощными двигателями железнодорожных локомотивов, морских судов, компрессорных установок, просто глушили, то есть энергия звуковых волн поглощалась. Новая разработка предлагает эту энергию утилизировать путем получения из нее электроэнергии. Для этого сконструировано специальное устройство с турбиной и электрогенератором, преобразующим звуковую энергию в электрическую. Сейчас на экспериментальной установке ученые пытаются найти точку для установки турбины, где удастся получить наибольшее количество электроэнергии.

Если испытания пройдут успешно, благодаря разработке двигатели будут работать тише, за счет этого размер выхлопных систем и двигателей в целом уменьшится, и вес их сократится. Уже подсчитано, что даже сокращение выхлопных систем всего на десять процентов даст потерю общего веса двигателя на десятки килограммов. И это не только экономия материала, но и существенное повышение безопасности для здоровья человека: известно, что низкочастотные шумы негативно действуют на сердечно-сосудистую систему, сообщает телеканал «Наука».