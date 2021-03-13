Лесные пожары – в числе наиболее часто встречающихся природных катаклизмов. Они опасные не только тем, что уничтожают большие зеленые массивы, а порой и населенные пункты. Дым от этих пожаров очень токсичен и оказался вреднее, чем выхлопные газы автомобилей. Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что в периоды активного горения лесов в больницы попадают в десять раз больше людей, страдающих респираторными заболеваниями, чем обычно.

Исследование было проведено в штате Калифорния, где в прошлом году случились шесть лесных пожаров гигантских масштабов, которые специалисты называют мегапожарами, – такое количество не фиксировали ни разу с момента начала наблюдений. Ученые установили, что в атмосферу попадают продукты горения не дерева, но и пластика, металлов и химических веществ из-за того, что в огне погибают и здания, и объекты инфраструктуры. При этом дым таких мегапожаров поднимается на большую высоту, чем при обычных пожарах и, значит, дольше находится в атмосфере, загрязняя ее сильнее. По мнению медиков, такой дым может стать спусковым крючком для возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инсульты и инфаркты.

Эксперты настроены пессимистично: по их мнению, чем сильнее будет меняться климат, тем чаще будут случаться мегапожары и тем сильнее будет вред для окружающей среды, пишет «The Guardian».