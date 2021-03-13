На заседании комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне главком Военно-воздушных сил Сергей Дроздов рассказал о намерении приобрести новую технику, сообщает «Военное обозрение».

По словам генерал-лейтенанта, предполагается до 2035-го года отказаться от всех летательных аппаратов произведенных в Советском Союзе. В будущем Дроздов намерен приобретать западную боевую технику. «Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen (Швеция, ред.). И F-15 (США, ред.). В дальнейшем с углублением отношений с партнерами, переход на современный самолет 5-го поколения F-35», – фантазировал генерал. Только купив у «зарубежных партнеров» самолеты последнего поколения можно «обеспечить безопасность Украины», считает Дроздов. Шведский Gripen в самом простом исполнении стоит от 48 миллионов долларов за единицу. Израиль за F-35 выложил 96 миллионов за штуку. Час полета такого истребителя-бомбардировщика стоит 36 тысяч долларов.