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Газета "Кишиневские новости"

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В Манчестере во избежание предвзятости откажутся от отца и матери

13 марта
11:57 2021
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Руководство Манчестерского университета рекомендовало своим сотрудникам использовать при общении гендерно-нейтральные термины, сообщает Би-Би-Си.

Отдел ВУЗа, отвечающий за гендерное и расовое равенство, вместо слов «отец» и «мать» предлагает использовать «родитель» или «опекун». Вместо «муж» и «жена» – партнер. На критику подобного рода советов в пресс-службе университета заявили, что «просто создали руководство для сотрудников, которое поощряет использование более инклюзивного языка во избежание предвзятости и допущений». Генеральный секретарь Союза свободы слова Соединенного королевства Тоби Янг по этому поводу заявил: «Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что счел бы хорошей идеей трату моих 9,25 тысяч фунтов в год». Это максимальная сумма оплаты за обучение в ВУЗе для британцев.

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