Руководство Манчестерского университета рекомендовало своим сотрудникам использовать при общении гендерно-нейтральные термины, сообщает Би-Би-Си.

Отдел ВУЗа, отвечающий за гендерное и расовое равенство, вместо слов «отец» и «мать» предлагает использовать «родитель» или «опекун». Вместо «муж» и «жена» – партнер. На критику подобного рода советов в пресс-службе университета заявили, что «просто создали руководство для сотрудников, которое поощряет использование более инклюзивного языка во избежание предвзятости и допущений». Генеральный секретарь Союза свободы слова Соединенного королевства Тоби Янг по этому поводу заявил: «Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что счел бы хорошей идеей трату моих 9,25 тысяч фунтов в год». Это максимальная сумма оплаты за обучение в ВУЗе для британцев.