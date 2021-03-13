Пандемия коронавируса дала колоссальный толчок к пластиковому загрязнению планеты. По подсчетам экспертов, ежеминутно(!) в отходы попадают в среднем три миллиона использованных защитных масок. В них больше микропластика, чем во всех пакетах и бутылках, вместе взятых.

Экологов такая ситуация, естественно, не радует. Поэтому они ищут способы уменьшить загрязнение окружающей среды. И дизайнер из Нидерландов Марианна де Гроот придумала биоразлагаемую маску, которая после использования может служить в качестве основы для проращивания цветов. Ткань маски покрыта смесью риса, воды и крахмала, а между ее слоями помещены семена цветов. Если ставшую ненужной маску не выбросить, а закопать, при благоприятных условиях семена прорастут. В любом случае вреда природе не будет.

Очевидно, что такие маски существенно дороже обычных, да и их защитные свойства никто не изучал, поэтому трудно прогнозировать, найдут ли они реальное применение, сообщает Fast Company.

Но идея, согласитесь, хорошая.