Депутаты признали деятельность руководства НАРЭ и Совета по конкуренции неэффективной и выразили ему вотум недоверия. Парламентарии потребовали отставки членов админсовета Совета по конкуренции. Это решение было принято большинством голосов. Основанием для принятия такого решения послужило непринятие мер по предупреждению роста цен, а также предположение о покрытии картельного сговора руководителями данных институтов.

Парламентарии обязали Совет по конкуренции провести расследование на рынке топлива, результаты которого должны быть представлены Комиссии по экономике, бюджету и финансам в течение 30 дней.

Для сравнения: цена на бензин в декабре 2020 – 16,08 лея, а сейчас – 19,25. На сжиженный газ в декабре – 9,32 лея, сейчас – 11,39.