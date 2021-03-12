Депутат-социалист Раду Мудряк, выступая на заседании парламента, высказал свое негодование очередным ростом цены на топливо. Он заявил, что в следующий раз трактористов нужно будет направить к зданию Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), чтобы им там объяснили, чем вызван рост цен, который, кстати, влечёт за собой подорожание продуктов питания, транспортных услуг и так далее.

– Не знаю, почему до сих пор я не увидел ни единого трактора у здания НАРЭ, почему никто не кричит о ценах на горючее, как это было перед парламентом, – возмущался депутат.

Раду Мудряк заявил также, что главу НАРЭ должна беспокоить не оценка наблюдательного совета, а тех людей, которых каждое подорожание касается непосредственно.

– Завтра-послезавтра начнутся весенние полевые работы. Что делать аграриям? Снова приходить к парламенту? Или направить их к НАРЭ? Перевозчики где должны протестовать – перед парламентом, перед зданием президентуры или перед НАРЭ? Я не видел, чтобы кто-то пахал землю вокруг здания НАРЭ – они делали это здесь. Все камни в нас, – сетовал социалист.