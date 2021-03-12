Майя Санду отозвалась на призыв Игоря Додона. Президент созывает Высший совет безопасности относительно пандемической ситуации.

После того как Игорь Додон посоветовал Майе Санду провести заседание Высшего совета безопасности, глава государства объявила о его проведении буквально на следующий день. Мероприятие пройдет 13 марта в 12.00. Главной темой повестки дня станет пандемическая ситуация в стране.

Напомним, что бывший президент Игорь Додон призвал главу государства вчера, 12 марта, срочно создавать заседание Совета, чтобы обсудить эпидемиологический кризис.