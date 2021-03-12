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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове по инициативе ПСРМ индексация пенсий в 2021 г. составит 7%

12 марта
20:28 2021
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С 1 апреля пенсии проиндексируют на 3,89%. Проект ПСРМ поддержан парламентом.

Пенсии будут проиндексированы на 3,89% с 1 апреля 2021 года. Депутаты в двух чтениях проголосовали за законопроект ПСРМ, который предусматривает изменение механизма расчета индексации. Согласно документу, он приводится в соответствие со средним ростом цен за последние три года. Индексация выплат распространяется на 731 тыс. человек.

Также с 1 октября пенсии и социальные выплаты должны увеличиться на 3,2%.

Напомним, что по инициативе экс-президента Игоря Додона с 1 апреля 2021 года пенсионеры получат единовременное пособие в размере 1 тыс. леев.

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