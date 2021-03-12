После того как Румыния частично отказалась от вакцины AstraZeneca, Майя Санду оказалась у разбитого корыта.

Молдавский президент и ее окружение не смогли грамотно оценить ситуацию и выбрать верную стратегию действий. Мы видели, что из-за президентских выборов эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась. Это означало, что приоритетом номер один для главы государства должны были стать шаги в области медицины.

Но что мы увидели? Целый месяц после инаугурации Майя Санду встречалась с дипломатами и осуществляла визиты за рубеж, кричала в Киеве «Слава Украине!», в Брюсселе клялась в верности курсу евроинтеграции. И параллельно вела войну с парламентом, не желая формировать правительство и брать ответственность на себя.

Мы не можем говорить, что глава государства совсем не занималась вопросами, связанными с эпидемиологической ситуацией. Однако был выбран странный путь. По задумке президента, критическую обстановку решили использовать для того чтобы представить соседнюю Румынию в виде спасителя Молдовы. В конце декабря 2020 года в Кишинев приехал президент Румынии Клаус Йоханнес и пообещал 200 000 доз вакцины.

Зазвучали фанфары, но скоро стало ясно, что ставка была сделана не на ту страну. Румыния не является создателем и производителем вакцин от коронавируса. США и страны Запада провозгласили эгоистическую политику: сначала мы вакцинируем свое население, а потом говорим о других. В целом, Брюссель, как видим, оказался не в состоянии решить проблему вакцинации в Евросоюзе, и страны-члены вынуждены были действовать самостоятельно. Австрия, Италия, Венгрия, Испания и др. решили сотрудничать с Россией.

Все это время для маленькой Молдовы верным решением было обратиться к Москве и вступить в прямые переговоры по закупке высококачественной и недорогой вакцины «Спутник V», экстренно зарегистрировать препарат в Молдове, дать временному правительству разрешение на немедленную его закупку. Для того чтобы реализовать эти меры Санду необходимо было сотрудничать с парламентскими партиями и -главным образом – с ПСРМ. Но президент предпочла устроить войну с законодателями.

Сегодня, когда стало известно, что многие страны ЕС приостановили вакцинацию AstraZeneca (включая Румынию), а эксперты утверждают, что «Спутник V» является более эффективным препаратом (потому что, по словам главы постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса, российские ученые использовали «умное решение») грубая ошибка Майи Санду становится для всех очевидной. Вчера ПДС вынуждена была это признать — объявила действия в связи с пандемией приоритетом.

Санду и ее коллегам понадобилось почти три месяцами, чтобы понять простую вещь: возня с досрочными выборами, война с парламентом оборачивается смертями граждан Молдовы, ростом числа зараженных. Также теперь, если хватит мужества и честности, необходимо согласиться и с тем, что решение использовать эпидемиологическую ситуацию для пиара Румынии было циничным.

Если бы Майя Санду была настоящим патриотом своей страны, искренне хотела заботиться о своих избирателях, то она сразу после инаугурации должна была вылететь в Москву для переговоров о закупке российской вакцины.

А теперь страна, ведомая президентом с неуемными амбициями, оказалась в очень непростой, катастрофической ситуации. Число зараженных стремительно растет, каждый день регистрируются антирекорды, из столицы больных размещают в районах, вакцина, переданная Молдове Румынией, вызывает у медиков вопросы, страны ЕС приостанавливают использование препарата AstraZeneca. И наступает момент, когда в стране нужно вводить Чрезвычайное положение.

Какие могут быть досрочные выборы, протесты в такой обстановке? От них веет могильным холодом, их цена — жизни людей.

Таким образом, вся стратегическая линия поведения Майи Санду оказалась сплошной ошибкой. Президент и ее окружение не смогли квалифицированно оценить эпидемиологическую ситуацию в стране, сделать верный выбор на рынке вакцин и организовать вместе с вновь назначенным (или действующим временным) правительством качественную кампанию вакцинации. Глава государства не захотела объединить все здоровые силы общества, партии и политиков для решения первоочередных задач, связанных со здоровьем нации.

В результате президент оказалась в образе унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.