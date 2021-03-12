Бензин стоит уже больше 20 леев за литр, а вы нам рассказываете “сказки”, заявил на заседании парламента депутат ПСРМ Никита Цуркан, обращаясь к главе НАРЭ Вячеславу Унтилэ. Народные избранники заслушали его по факту роста цен на топливо. С начала этого года стоимость горючего выросла уже в пятый раз. Однако вместо ответов на конкретные вопросы депутаты услышали лишь отговорки.

«У нас нет полномочий, мы ничего не можем делать, дайте нам полномочия, решите наши проблемы… Если у вас не получается, если вы не можете, может, надо уйти в отставку? Найдутся другие, кто может», – возмутился социалист.